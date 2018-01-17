В Башкирии предприниматели избили депутата и выстрелили ему в руку

ЧП произошло в Нефтекамске.

В Нефтекамске совершено нападение на депутата районного совета Ильдуса Шамсиярова. Сейчас он находится в больнице с множественными ушибами и сотрясением мозга, стало известно Медиакорсети. Как рассказал сам потерпевший, нападение произошло в субботу 13 января, участвовали в нём около десяти человек.

- Это были армяне, мы приехали к ним в офис решать вопрос о повреждении нашего трактора. Как только зашли, мне к голове приставили пистолет, а механика, который была со мной, ударила прикладом автомата, - рассказал в телефонном разговоре сам Шамсияров.

Суть конфликта состояла в том, что грузовик, работавший на объекте по строительству дороги, повредил арендованный трактор, но, несмотря на ущерб, предварительно оценённый в сто тысяч рублей, на место не вызывались сотрудники ГИБДД.

- Мы попытались поговорить на месте, они предложили встретиться в офисе, - рассказывает депутат, - их было около десяти человек, среди них - родственники владельца фирмы «Танып». Мне выстрелили в руку, после чего начали бить, хорошо хоть пистолет оказался травматическим.

С места «разборок» Шамсиярова на «скорой» доставили в больницу, медики по словам депутата приехали после прибытия на место вызванного им наряда полиции.

- Ещё до наряда в офис приезжал начальник полиции, он видел, что происходит, но никаких мер предпринял, - говорит Шамсияров, - опрашивали ли нападавших полицейские я не знаю, к моменту их прибытия я уже не осознавал, что происходит вокруг.

С момента нападения прошло несколько дней, за это время к депутату сотрудники полиции не обращались. В МВД Башкирии оперативного комментария получить пока не удалось, в ведомстве попросили составить официальный запрос.

Сам Ильдус Шамсияров как депутат получил известность после того, как на одном из заседаний совета депутатов Краснокамского района, охарактеризовал совет как «Коррупционное болото». Позже попавшая на видео гневная речь Шамсиярова стала поводом для рассмотрения на одном из заседаний совета, по итогам которого ему вынесли наказание в виде «порицания».