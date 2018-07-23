В Башкирии молодому человеку выстрелили в голову

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22-летний житель Баймакского района получил пулю в результате конфликта.
35-летний житель Магнитогорска подозревается в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
В ночь с 21 на 22 июля в результате конфликта пьяный житель Магнитогорска в одном из кафе в Баймаке выстрелил из травматического оружия в голову 22-летнему местному жителю, который не был ему ранее знаком. Врачи быстро оказали помощь потерпевшему, благодаря чему тот остался жив.
Подозреваемого задержали, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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