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В Башкирии молодому человеку выстрелили в голову
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В Башкирии молодому человеку выстрелили в голову

Сегодня, 15:55ПроисшествияРустэм Башкирцев
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