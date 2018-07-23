В Башкирии молодому человеку выстрелили в голову

В ночь с 21 на 22 июля в результате конфликта пьяный житель Магнитогорска в одном из кафе в Баймаке выстрелил из травматического оружия в голову 22-летнему местному жителю, который не был ему ранее знаком. Врачи быстро оказали помощь потерпевшему, благодаря чему тот остался жив.