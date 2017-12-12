В Уфе водитель на BMW X6 выстрелил в двух мужчин

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Заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
В ночь с 9 на 10 декабря в Октябрьском районе Уфы произошло покушение на убийство двух лиц, сообщили «Медиакорсети» в следственном комитете республики.
Неизвестный на BMW X6 выстрелил в двух мужчин. У одного мужчины кровоизлияние головы, у другого огнестрельное ранение щеки. Оба пострадавших сейчас находятся в городской больнице №21.
Водитель с места происшествия скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
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