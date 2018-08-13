Уфимцев пригласили на съемку в массовку оперы «Борис Годунов»

Как передает ИА Башинформ, съемка пройдет сегодня, 13 августа, у здания Башкирского театра оперы и балета. В них примут участие звезды сцены Аскар Абдразаков в роли Годунова и Ильгам Валиев в роли Юродивого, артисты, хор и оркестр театра под управлением дирижера Марата Ахмет-Зарипова.
Желающие могут принять участие в съемках с 10 часов утра. Съемки будут идти весь день, на них необходимо прийти нарядно одетым.
Ранее на съемках сериале в Уфе уже поджигали человека и устроили ДТП с перевернутым автомобилем на городской набережной.