В Уфе сняли, как в полете перевернулась машина и приземлилась на крышу

На съемках криминальной драмы «Это все Роберт» уфимского режиссера Рияза Исхакова вчера, 19 июля, снимали экшн-сцены полета отечественного авто над набережной реки Белая и приземления его на крышу. Получилось достаточно зрелищно. За процессом могли наблюдать уфимцы.

Самое главное, что обошлось без пострадавших. Напомним, что на съемках этого же фильма в сентябре прошлого года при выполнении трюка получил травму профессиональный каскадер Петр Акимов.