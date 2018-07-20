В Уфе сняли, как в полете перевернулась машина и приземлилась на крышу

В Уфе сняли, как в полете перевернулась машина и приземлилась на крышуВидео
Сегодня, 09:48Марат Гареев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
К счастью, это были съемки кино, а не ДТП.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Артур Салимов, mkset.ru
Сюжеты: Видео
На съемках криминальной драмы «Это все Роберт» уфимского режиссера Рияза Исхакова вчера, 19 июля, снимали экшн-сцены полета отечественного авто над набережной реки Белая и приземления его на крышу. Получилось достаточно зрелищно. За процессом могли наблюдать уфимцы.
Самое главное, что обошлось без пострадавших. Напомним, что на съемках этого же фильма в сентябре прошлого года при выполнении трюка получил травму профессиональный каскадер Петр Акимов.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0