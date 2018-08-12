В детсадах Башкирии появятся десять тысяч новых мест

По словам главы Башкирии, в ходе подготовки к столетию республики строятся и реконструируются 49 объектов образования. В течение текущего года шесть школ и два детских сада вводятся в эксплуатацию.
– В течение двух лет предстоит создать ещё около 10 тысяч новых мест в детских садах, чтобы к 2021 году их могли посещать все дети, в том числе ясельного возраста, – сказал Глава Башкортостана. – К 2025 году в основном завершится переход школ на односменное обучение.
Рустэм Хамитов также рассказал, что из бюджета республики дополнительно выделено более 1 млрд рублей на укрепление материально-технической базы школ и детских садов, то есть, на ремонт и подготовку школ к новому учебному году.
Руководитель региона подчеркнул, что с расширением школьной сети все ученики, независимо от места проживания, должны иметь равный доступ к качественному образованию.