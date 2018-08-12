В детсадах Башкирии появятся десять тысяч новых мест

– В течение двух лет предстоит создать ещё около 10 тысяч новых мест в детских садах, чтобы к 2021 году их могли посещать все дети, в том числе ясельного возраста, – сказал Глава Башкортостана. – К 2025 году в основном завершится переход школ на односменное обучение.