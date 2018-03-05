В Башкирии воспитателя детсада осудили за жестокое обращение с детьми

В Ишимбае 44-летнего бывшего воспитателя детского сада «Василёк» обвинили по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенное с жестоким обращением», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В декабре 2016 года сотрудница дошкольного учреждения жестоко обращалась с 11 воспитанниками детского сада. Например, во время тихого часа толкнула пятилетнюю девочку, из-за чего та ударилась о спинку кровати. Другого шестилетнего ребенка ударила кулаком по голове. За непослушание надолго запирала детей в умывальной комнате.