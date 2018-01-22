Операция «Исчезновение»: как и почему из ЖК «Парковый» в Уфе пропал детсад

Дольщики ЖК Парковый в Уфе возмущены тем, что в их квартале не построен детсад, который застройщик - OOO «СУ-10» - им обещал. Вместо соцобъекта здесь начали возводить «свечку» в 28 этажей. В мэрии заявили, что не утверждали проект планировки и межевания с детсадом. Как выяснилось, потому, что его не было вообще.

Квартиры в домах на ул. Зорге 63/4, 63/5 и 63/6 застройщик начал продавать в 2010 году. В отделе продаж компании людям показывали проект, согласно которому во дворе со стороны лесопарковой зоны был расположен двухэтажный детский сад на 60 мест.

- План застройки висел на сайте компании СУ-10, на сайтах, где продавались квартиры, и нам говорили про детский сад в отделе продаж (позже выяснилось, что показывали фотографию генплана города, на котором были указаны проектируемые объеты - прим.ред.), - рассказал Медиакорсети дольщик одного из домов Иван Константинов. – Все приобретали жилье в расчете на то, что детский сад будет прямо во дворе. О том, что застройщик может обмануть, даже не думали, потому что "СУ-10 была в списке добросовестных застройщиков на сайте администрации города.

Как уже сообщала Медиакорсеть, в мэрии сообщили, что не утверждали "СУ-10" проект жилых домов с детским садом. Как оказалось, власти не утверждали вообще никакого проекта - ни с детсадом, ни без него. Застройщик получил свободный участок, на котором по сути строить на нем, что ему вздумается.

- Мы обращались в администрацию городу, к Александру Филиппову (бывший первый вице-мэр, курировал строительный блок - прим.ред.), но он нам говорил: "Проект планировки и межевания стоит 8 миллионов, вы же понимаете, что денег таких нет", - вспоминает Иван.

Примечательно, что строительство детского сада было прописано в аукционной документации, когда компания получала участок в аренду.

Семь лет компания вела строительство жилых объектов, а детский сад так и оставался в планах. В начале прошлого года на участке начали рыть котлован. Однако оказалось строить застройщик собрался вовсе не обещанный детский сад, а многоэтажку в 28 этажей. Возмущенные дольщики были шокированы происходящим и обратились в суды, которые дважды встали на их сторону, отозвав у застройщика разрешение на строительство объекта. Неудачу потерпела и "СУ-10" в арбитраже, пытаясь обжаловать отказ в выдаче разрешения на "свечку". Однако детский сад жители так и не получили. Застройщик получил разрешение на строительства автопаркинга и зарегистрировал право собственности на него, хотя, по словам Константинова, не построил и 5 процентов от общего объема.

- При том, что в домах 285 квартир, этот автопаркинг рассчитан на 27 машиномест, - возмущается Константинов. - Места под парковки же, которые изначально были указана на схемах "СУ-10", сейчас находятся на соседних участках: пока шло строительство, участки вокруг отдали другим арендатором, появились новые дома. Помимо всего прочего построенные дома до сих пор не поставлены на кадастровый учет. А это означает, что "СУ-10" может получать новые разрешения на строительство без учёта мнения жителей.

В "СУ-10" комментировать ситуацию отказались.