В Уфе на территории детсада нашли мертвых птиц

Сегодня, 18 апреля, в редакцию Медиакорсети обратилась жительница Уфы по имени Зухра (имя изменено), которая сообщила о тревожной ситуации, возникшей на территории детского сада №293 на улице Генерала Горбатова.

Когда женщина повела ребенка в школу, она увидела на асфальте нескольких погибших птиц, похожих на синичек. Она насчитала восемь птиц.

- Это очень печальное зрелище, особенно на территории детского сада. Не знаю, в чем причина их гибели, но мертвые птички попадались не только во дворе детского сада, но и на тротуарах и возле подъездов, - рассказала Медиакорсети Ульяна. – Я сперва подумала, что они могли погибнуть от поражения током, но ведь они лежали в разных участках тротуаров и двора. Наверное, их гибель может быть связана с химическим отравлением.

Завхоз детсада №293 Мария Родионова рассказала по телефону корреспонденту Медиакорсети, что вместе с коллегами находит мертвых птиц на территории детского сада уже не первый день.

- Мы тоже предположили, что птицы могли отравиться какими-то химикатами – например, средством от крыс, которые вместе с талой водой вытекли из какого-то подвала или другого места, - сообщила Мария. – Мы, конечно, убираем птиц с асфальта, чтобы дети на них не наткнулись во время прогулки. Поскольку эти случаи гибели птиц не прекращаются, мы, пожалуй, все же обратимся к спасателям или в другие службы, чтобы они помогли прояснить ситуацию.

Медиакорсеть следит за ситуацией.