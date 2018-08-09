ЦИК России одобрил три вопроса на референдум о пенсионном возрасте

- На заседании были рассмотрены сразу три вопроса от инициативных групп по проведению референдума о пенсионной реформе, – сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. – Подчеркну, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации считает, что наши граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране. Поэтому впервые почти за 25 лет ЦИК России одобрила сразу несколько вопросов для возможного вынесения на референдум. Теперь дело за сбором документов инициативными группами.