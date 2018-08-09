ЦИК России одобрил три вопроса на референдум о пенсионном возрасте

Центризбирком России признал соответствующими закону формулировки вопросов, которые предложены для вынесения на референдум по внесению изменений в пенсионное законодательство, сразу от трех инициаторов референдума, сообщается на официальном сайте ЦИК РФ.
И вот какие формулировки утверждены.
Формулировка КПРФ (поступила в избирком Алтайского края): «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»
Формулировка от кандидата в московские мэры Ильи Свиридова (поступила в Московский горизбирком): «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?»
Формулировка от президента Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марины Семеновой (поступила в избирком Московской области): «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»
- На заседании были рассмотрены сразу три вопроса от инициативных групп по проведению референдума о пенсионной реформе, – сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. – Подчеркну, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации считает, что наши граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране. Поэтому впервые почти за 25 лет ЦИК России одобрила сразу несколько вопросов для возможного вынесения на референдум. Теперь дело за сбором документов инициативными группами.
Что надо для референдума
Чтобы провести референдум, инициаторам надо пройти три этапа. Сначала надо за два месяца зарегистрировать свои группы численностью не менее 100 человек минимум в 43 регионах страны.
После успешной регистрации групп их организаторы должны подать в ЦИК ходатайство о регистрации большой инициативной группы по проведению референдума и начать сбор подписей.
За 45 дней надо собрать 2 миллиона подписей — но не более 50 тысяч в одном регионе.
Справка. В июне кабинет министров России представил законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. Инициатива уже прошла первое чтение в Госдуме. Документ предполагает поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения планируется начать в 2019 году и закончить к 2034 году. На 21 августа в Госдуме назначены парламентские слушания по данному закону.