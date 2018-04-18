Партия ветеранов России: Референдум в Благовещенске неизбежен

14 марта в приемную Партии Ветеранов России и Общественного движения «Патриотические силы в поддержку политики Президента России В.В.Путина» поступило обращение от гражданина Геннадия Безносикова, от многочисленного числа жителей Благовещенского района Республики Башкортостан по возникшей проблеме строительства недалеко от города полигона для хранения твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили в пресс-службе партии.

По планам, обнародованным компанией-инвестором «Регион-Капитал» (получившей разрешение на строительство объекта) полигон (ТКО) строится в пяти километрах от Благовещенска, вблизи села Новонадеждино, на территории общей площадью 42 га. На этой площадке предполагается, как заявляет компания, также разместить мусоросортировочный комплекс мощностью 50 тысяч тонн в год и комплекс по переработке промышленных отходов IV и V классов опасности. Жители города и района обеспокоены тем, что данная инициатива может превратиться в экологическую катастрофу, поскольку территория предполагаемая под его размещение находится в непосредственной близости от населенных пунктов.

Несмотря на то, что в данном регионе уже функционируют полигон для нужд жителей «Втор Ресурс» и мусоросортировочный комплекс мощностью до 30 000 тонн в год, которые полностью обеспечивают район и город в потребности утилизации ТКО, население обеспокоено строительством нового полигона, который будет обеспечивать утилизацию отходов уже других городов и районов, тем самым серьезно нарушит экологию местности, и повысит без того высокий уровень заболеваемости граждан.

Противники строительства полигона обращают внимание на то, что экологическая ситуация в Благовещенске, рядом с которым хотят построить полигон ТКО, и так сложная. В городе работают птицефабрика, Благовещенский арматурный завод, «Полиэф». Появление полигона в 5 км от города, по мнению активистов, ухудшит экологическую обстановку.

В тот же день, 14 марта, в целях исчерпывающих мер реагирования по соответствующим направлениям государственных контрольных структур, Председатель Партии Ветеранов России и Общественного движения Ильдар Резяпов направил ряд обращений в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева, Главы Администрации Президента Российской Федерации А.Э. Вайно, Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайке, Секретарю Генерального Совета партии «Единая Россия» А.А. Турчаку, а также руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), заместителю Министра Минприроды России А.Г.Сидорову.

В обращениях были поставлены вопросы по ситуации, сложившейся вокруг полигона в Благовещенском районе Республики Башкортостан.

- 10 апреля текущего года, - сообщили в пресс-службе, - по поручению Правительства и Администрации Президента Российской Федерации в наш адрес поступил ответ Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, следующего содержания:

«По информации Администрации муниципального района Благовещенского района Республики Башкортостан строительство полигона ТКО, как отдельного объекта, предполагающего захоронение ТКО без их сортировки на территории муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, не планируется.

Планируемый проект предусматривает строительство современного мусоросортировочного комплекса (на земельном участке с кадастровым номером 02:15:091002:28) с сортировкой твердых коммунальных отходов мощностью 50 тыс. т в год.

По информации, размещенной на сайте Управления Росприроднадзора по РБ, завершена государственная экологическая экспертиза проектной документации «Полигон ТКО в Благовещенском районе Республики Башкортостан» и выдано положительное заключение утвержденное приказом от 24.11.2017 №2394 П».

- После ознакомления с данным ответом Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, у нас сложилось четкое представление о недостоверности представляемой информации или же в умышленной незаинтересованности уполномоченных органов детально разбираться в этом важном для жителей Благовещенского района вопросе, - сообщили в Партии ветеранов России.

Уже сегодня по сообщению активистов Дильшода Шерматова и Геннадия Безносикова в Благовещенске создана инициативная группа граждан по подготовке референдума против строительства полигона твердых коммунальных отходов на территории Благовещенского района.

- Также, нам известно, что администрация Благовещенского района РБ отозвала выданное раннее компании-застройщика разрешение на строительство полигона ТКО в 5 км от города, а глава администрации Благовещенского района Фарит Фазылов в письме, адресованном Инициативной группе по проведению местного Референдума расписал порядок его проведения и перечислил все документы, которые необходимо предоставить. Также, в письме Фазылов отметил, что не имеет права принимать решение о проведении референдума: рассматривать вопрос будут районные депутаты, - сообщили в партии.

- В случае если все будет сделано правильно, районные депутаты должны будут рассмотреть вопрос о проведении референдума, - считает лидер Партии ветеранов России Ильдар Резяпов. - Крайне необходимо отметить, что Партия Ветеранов России и Общественное движение «Патриотические силы в поддержку политики Президента России В.В.Путина» активно поддерживают активистов инициативной группы по проведению местного референдума и оказывают им консультации и правовую помощь в реализации инструмента прямой демократии в районе.

По заявлению активиста Дильшода Шерматова, - у нас другого выхода нет – администрация проигрывает суды застройщикам, теперь мы должны зарегистрировать инициативную группу, а потом собрать 3 500 подписей в поддержку референдума.

При поддержке Совета депутатов Благовещенского района РБ проведение референдума становится более реальным и возможным, так как сама поддержка народной инициативы во власти уменьшает преодоление административных барьеров.

Председатель Партии Ветеранов России и Общественного движения «ПСПП» Ильдар Резяпов прокомментировал ситуацию:

- В Благовещенском районе Республики Башкортостан, люди от республиканской власти ждут элементарных действий, они прямо заявляют, - в случае продолжения строительства полигона, огромное большинство населения приравняет это действие к геноциду, что приведет в свою очередь к народным волнениям и протестам. Неужели республиканская власть, Глава Республики Рустэм Хамитов не видят схожесть ситуации со свалкой «Ядрово» в Волоколамске Московской области? Не могу понять, - зачем доводить вопрос до точки кипения, чтоб потом получить аналогичный результат?

Дополнительно в партии опубликовали информацию, взятую из открытого источника на сайте http://roscadastr.com - публичная кадастровая карта России.

Земельный участок с кадастровым номером 02:15:091002:28 имеет следующие данные: