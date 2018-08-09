Игрок «Уфы» Игорь Дивеев забил гол Аргентине в финале турнира COTIF

Вчера, 8 августа, в Испании завершился международный турнир COTIF. Юношеская сборная России проиграла Аргентине – 2:1.
В основное время игра завершилась вничью -1:1, передает РИА Новости. В составе российской команды на 11-й минуте отличился уфимский защитник Игорь Дивеев, у аргентинцев гол забил Факундо Колидио (на 14 минуте).
После двух таймов по 40 минут команды сыграли две дополнительные 10-минутки. На первой минуте первого экстра-тайма российская сборная осталась в меньшинстве, красную карточку получил полузащитник Геннадий Киселев. Аргентинцы одержали победу, решающий мяч на счету Алана Маринелли.
Российская сборная пробилась в плей-офф с первого места в группе, одержав победы над Марокко (4:3), сборной регионов Валенсии (6:0), Катаром (3:0) и сыграв вничью с Уругваем (1:1). И таким образом вышла в полуфинал.
В понедельник, 6 августа, сборная России U-20 в полуфинале одержала победу над командой Венесуэлы со счетом 2:0. А вчера в финале уступила Аргентине - 1:2.
Турнир COTIF в Испании проводится с 1984 года. В последний раз наша команда побеждала в нем еще во времена СССР - в 1991 году.