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Защитника молодежной «Уфы» Игоря Дивеева вызвали в сборную России U-19
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Защитника молодежной «Уфы» Игоря Дивеева вызвали в сборную России U-19

Сегодня, 14:23СпортРазиф АбдуллинФото: fcufa.pro
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