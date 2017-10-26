Защитника молодежной «Уфы» Игоря Дивеева вызвали в сборную России U-19

Он проведет сбор на Кипре.

Защитник молодежного состава ФК «Уфа» Игорь Дивеев получил вызов в юношескую сборную России (игроки 1999 года рождения), сообщили в уфимском футбольном клубе.

- Воспитанник Школы ФК «Уфа» проведет сбор на Кипре с 30 октября по 6 ноября в рамках подготовки к 1-ому отборочному раунду ЧЕ-2018 U-19 в Греции, - уточнили в пресс-службе клуба. – Это не первый его вызов в сборную U-19.

Напомним, первый этап европейской квалификации пройдет с 8 по 14 ноября в Греции. Соперниками сборной России, станут Греция, Румыния и Гибралтар.