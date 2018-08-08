В Уфе человек "сгорел" во время съемок криминального сериала

В Уфе для съемок фильма «И это все Роберт» участок от Пушкина до дома №20 на улице Ленина был перекрыт с 20:00 7 августа по 04:00 8 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.
Во время съемок на крыльце Оперного театра каскадер поджег себя, чем вызвал бурную реакцию толпы, которая с интересом наблюдала процесс съемки фильма. Рядом на всякий случай дежурили медики, однако их помощь не понадобилась.
В фильме участвует большая команда технических специалистов из Москвы и Уфы. Для съемок криминального сериала «И это все Роберт» оборудовали несколько павильонов и построили декорации.
Напомним, ранее на съемках выполнили другой экстремальный трюк - как автомобиль перевернулся и приземлился на крышу.
Премьера из восьми серий состоится в феврале 2019 года.