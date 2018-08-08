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В Уфе человек "сгорел" во время съемок криминального сериала

8 августа 2018, 12:40
Помощь медиков не потребовалась - опытный каскадер остался цел и невредим.

В Уфе для съемок фильма «И это все Роберт» участок от Пушкина до дома №20 на улице Ленина был перекрыт с 20:00 7 августа по 04:00 8 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Во время съемок на крыльце Оперного театра каскадер поджег себя, чем вызвал бурную реакцию толпы, которая с интересом наблюдала процесс съемки фильма. Рядом на всякий случай дежурили медики, однако их помощь не понадобилась.

В фильме участвует большая команда технических специалистов из Москвы и Уфы. Для съемок криминального сериала «И это все Роберт» оборудовали несколько павильонов и построили декорации.

Напомним, ранее на съемках выполнили другой экстремальный трюк - как автомобиль перевернулся и приземлился на крышу.

Премьера из восьми серий состоится в феврале 2019 года.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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