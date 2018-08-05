mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 августа 2018, 05:38

Published 5 августа 2018, 05:38

Modified 17 октября 2022, 19:43

Updated 17 октября 2022, 19:43

Жуткое ДТП на трассе М5 в Башкирии: легковушка врезалась в асфальтоукладчик

5 августа 2018, 05:38
Шокирующие кадры ДТП опубликованы в группе «БашДТП».

Страшная авария произошла на трассе М5 между развилками кафе «Отдых» и Зинино. На снимках, опубликованных в сообществе «БашДТП», видно, что ЧП произошло с участием автобуса, строительной техники и легкового автомобиля. Легковушка превратилась в груду железа. А в спецтехнику врезался еще и рейсовый автобус.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося, уточняется количество погибших.

Материалы по теме
В Краснокамском районе Башкирии произошло жуткое ДТП, есть погибшийВ Уфе во время спасения людей в ДТП загорелся бензин, погибла беременнаяВодитель “Лифана” уснул: в крупном ДТП в Башкирии погибли 2 человека
#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика