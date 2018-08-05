Жуткое ДТП на трассе М5 в Башкирии: легковушка врезалась в асфальтоукладчик

Posted 5 августа 2018, 05:38
Published 5 августа 2018, 05:38
Modified 17 октября 2022, 19:43
Updated 17 октября 2022, 19:43
Страшная авария произошла на трассе М5 между развилками кафе «Отдых» и Зинино. На снимках, опубликованных в сообществе «БашДТП», видно, что ЧП произошло с участием автобуса, строительной техники и легкового автомобиля. Легковушка превратилась в груду железа. А в спецтехнику врезался еще и рейсовый автобус.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося, уточняется количество погибших.