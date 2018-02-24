В Краснокамском районе Башкирии произошло жуткое ДТП, есть погибший
Сегодня, 17:25ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: БашДТП
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Страшное ДТП произошло сегодня на трассе Дюртюли-Нефтекамск - около села Арлан. На месте работают сотрудники ГИБДД. Есть минимум один погибший.
Место ДТП засняли на видео проезжающие мимо автолюбители. Оно размещено в группе "БашДТП".
На видео видно, что автомобиль Renault Logan от удара развернулся на обочину. Передняя часть автомобиля сильно повреждена. Вокруг валяются поврежденные части машины и виден труп. Как сообщили Медиакорсети очевидцы, есть также пострадавшие, их срочно увезли в реанимацию, их точное число неизвестно.
На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД.
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Фото: БашДТП | Уфа и Башкортостан
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