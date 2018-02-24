В Краснокамском районе Башкирии произошло жуткое ДТП, есть погибший

Место ДТП засняли на видео проезжающие мимо автолюбители. Оно размещено в группе "БашДТП" .

На видео видно, что автомобиль Renault Logan от удара развернулся на обочину. Передняя часть автомобиля сильно повреждена. Вокруг валяются поврежденные части машины и виден труп. Как сообщили Медиакорсети очевидцы, есть также пострадавшие, их срочно увезли в реанимацию, их точное число неизвестно.