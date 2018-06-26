В Уфе во время спасения людей в ДТП загорелся бензин, погибла беременная

Накануне, 25 июня, вечером, произошло серьезное ДТП в северной части Уфы, на перекрестке улиц Первомайской и Свободы. Видеозапись ДТП была сделана камерами уличного наблюдения компании Уфанет.

Как сообщили очевидцы, автомобиль Daewoo Nexia при левом повороте не уступила встречному а/м Nissan Teana, при этом оба двигались на разрешающий сигнал светофора.

На место происшествия прибыли спасатели и медики. Из салона Daewoo они стали доставать зажатую там беременную женщину и ее двухлетнего ребенка при помощи «болгарки», но тут случилось непредвиденное - от искр вспыхнуло разлившееся по асфальту топливо. На кадрах видео хорошо видно, как часть собравшихся зевак в этот момент бросилась прочь от места происшествия.