В Уфе во время спасения людей в ДТП загорелся бензин, погибла беременная

В Уфе во время спасения людей в ДТП загорелся бензин, погибла беременнаяВидео
Женщину пытались вырезать из салона автомобиля спасатели.
Накануне, 25 июня, вечером, произошло серьезное ДТП в северной части Уфы, на перекрестке улиц Первомайской и Свободы. Видеозапись ДТП была сделана камерами уличного наблюдения компании Уфанет.
Как сообщили очевидцы, автомобиль Daewoo Nexia при левом повороте не уступила встречному а/м Nissan Teana, при этом оба двигались на разрешающий сигнал светофора.
На место происшествия прибыли спасатели и медики. Из салона Daewoo они стали доставать зажатую там беременную женщину и ее двухлетнего ребенка при помощи «болгарки», но тут случилось непредвиденное - от искр вспыхнуло разлившееся по асфальту топливо. На кадрах видео хорошо видно, как часть собравшихся зевак в этот момент бросилась прочь от места происшествия.
Пострадавшая была госпитализирована, но, к сожалению, скончалась в больнице. Ее двухлетний ребенок находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь.