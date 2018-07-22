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Водитель “Лифана” уснул: в крупном ДТП в Башкирии погибли 2 человека
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Водитель “Лифана” уснул: в крупном ДТП в Башкирии погибли 2 человека

Сегодня, 15:05ПроисшествияЗиля Аскерова
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