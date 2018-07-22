Водитель “Лифана” уснул: в крупном ДТП в Башкирии погибли 2 человека
Сегодня, 15:05ПроисшествияЗиля Аскерова
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Тройное ДТП произошло после Буздякского поворота вблизи Кандров.
Авария, которая привела к смерти двух людей, произошла по вине уснувшего водителя “Лифана”. Житель Челябинской области, потеряв управление, столкнулся с «Ниссан Серена» во встречке. «Ниссан» же, после удара, влетел на грузовик «Вольво».
От полученных травм скончался водитель «Ниссана» - 32-летний житель Янаульского района и его пассажир – 37-летний житель Нефтекамска.
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