Водитель “Лифана” уснул: в крупном ДТП в Башкирии погибли 2 человека

Авария, которая привела к смерти двух людей, произошла по вине уснувшего водителя “Лифана”. Житель Челябинской области, потеряв управление, столкнулся с «Ниссан Серена» во встречке. «Ниссан» же, после удара, влетел на грузовик «Вольво».