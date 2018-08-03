mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Молодого уфимца осудили на пять лет за попытку присоединиться к террористам в Сирии

3 августа 2018, 10:09
Его задержали в уфимском аэропорту.

24-летний уфимец осужден за попытку участия в террористической организации, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Сотрудники подразделения по противодействию экстремизму МВД по РБ вместе с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России пресекли попытку участия молодого парня в террористической организации на территории Сирии.

Задержали его в январе текущего года в международном аэропорту «Уфа», когда он пытался выехать на территорию Сирии для участия в боевых действиях в составе террористической организации.

- По факту покушения на участие в деятельности террористической организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - В ходе предварительного следствия его вина была полностью доказана и в июне 2018 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приволжский окружной военный суд.

Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Материалы по теме
Житель Башкирии осужден за участие в террористической группировке в СирииЖитель Башкирии, воевавший в Сирии: Мне пришлось вступить в ряды боевиковВ Сирии погибли двое жителей Башкирии
#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04