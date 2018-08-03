Молодого уфимца осудили на пять лет за попытку присоединиться к террористам в Сирии

- По факту покушения на участие в деятельности террористической организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - В ходе предварительного следствия его вина была полностью доказана и в июне 2018 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приволжский окружной военный суд.