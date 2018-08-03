Молодого уфимца осудили на пять лет за попытку присоединиться к террористам в Сирии

24-летний уфимец осужден за попытку участия в террористической организации, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Сотрудники подразделения по противодействию экстремизму МВД по РБ вместе с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России пресекли попытку участия молодого парня в террористической организации на территории Сирии.
Задержали его в январе текущего года в международном аэропорту «Уфа», когда он пытался выехать на территорию Сирии для участия в боевых действиях в составе террористической организации.
- По факту покушения на участие в деятельности террористической организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - В ходе предварительного следствия его вина была полностью доказана и в июне 2018 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приволжский окружной военный суд.
Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима.