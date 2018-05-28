В Сирии погибли двое жителей Башкирии

23 мая во время обстрела в Сирии в провинции Дэйр-Эз-Зор погибли двое военных, жителей Башкирии, сообщает РИА Новости. Вместе с уроженцами Башкирии погибли двое жителей Забайкальского края.

Несколько мобильных групп террористов начали атаковать артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск. Двое российских военных скончались на месте, еще пять человек получили ранения. Двое погибли чуть позже в госпитале.

Всего в ходе обстрела, который длился около часа, уничтожили 43 террориста и шесть транспортных средств противника с установленным крупнокалиберным вооружением. Всех российских государственных военнослужащих представили к наградам.