Житель Башкирии, воевавший в Сирии: Мне пришлось вступить в ряды боевиков

Житель Башкирии, воевавший в Сирии: Мне пришлось вступить в ряды боевиковВидео
Сегодня, 13:54Константин Климов
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Житель Башкирии осуждён к девяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Сирии.
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Сюжеты: Видео
Житель Башкирии в 2014 году уехавший в Сирию, сознался в участии в запрещённой в России террористической организации. Подробнее читайте здесь.
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