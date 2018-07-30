В Уфе суд арестовал 10 квартир и 5 коттеджей борца с преступностью

Posted 30 июля 2018, 04:47
Published 30 июля 2018, 04:47
Modified 17 октября 2022, 19:39
Updated 17 октября 2022, 19:39
Ленинский районный суд Уфы вынес решение об аресте недвижимости 36-летнего Раиял Миргалеева, который служил до недавнего времени старшим уполномоченным по особо важным делам службы собственной безопасности МВД по РБ
Как сообщили «Вести-Башкортостан», под арест попали: две квартиры в Евпатории, четыре квартиры общей площадью 300 квадратных метров в новом доме на улице Бориса Домашникова в Уфе, две однокомнатные квартиры на ул. Менделеева в Уфе, четырехкомнатная квартира на улице Злобина, два парковочных места в подземном гараже, коттедж и земельный участок в Нижегородке, жилой дом и земельный участок в Чишминском районе, коттедж в поселке Жуково Уфимского района, а также садовые участки в Юматово и Булгаково.
Большая часть собственности была оформлена на ближайших родственников - мать, сестру, брата и жену, что позволяло долгое время вводить коллег правоохранителя в заблуждение относительно его материального состояния.
Информация о его имуществе стала известна после того, как сам Миргалеев был задержан по делу о вымогательстве.
Прокуратура Башкирии намерена также взыскать с бывшего борца с преступностью более 13 млн рублей.