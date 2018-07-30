В Уфе суд арестовал 10 квартир и 5 коттеджей борца с преступностью

Как сообщили «Вести-Башкортостан», под арест попали: две квартиры в Евпатории, четыре квартиры общей площадью 300 квадратных метров в новом доме на улице Бориса Домашникова в Уфе, две однокомнатные квартиры на ул. Менделеева в Уфе, четырехкомнатная квартира на улице Злобина, два парковочных места в подземном гараже, коттедж и земельный участок в Нижегородке, жилой дом и земельный участок в Чишминском районе, коттедж в поселке Жуково Уфимского района, а также садовые участки в Юматово и Булгаково.