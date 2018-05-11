Приставы арестовали имущество Духовного управления мусульман Башкирии

Сегодня, 11 мая, стало известно, что судебные приставы наложили арест на банковские счета и имущество Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ РБ). Об этом сообщили Медиакорсети в пресс-службе республиканского Управления ФССП по Башкирии.

Как сообщил «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на управляющего делами ДУМ РБ Ильдара Ишеева, приставы наложили арест на все банковские счета управления, в том числе зарплатные, а также на все имущество — здания, транспорт и компьютерную технику.

Поводом для ареста стали исполнительные производства по решениям суда по делам, возбужденным по требованиям благотворительного фонда «Урал». В 2016 и 2017 годах фонд начал в отношении ДУМ судебные процессы, в ходе которых взыскал около 65 млн руб.

- Работа управления практически парализована. В штате работают более 10 человек, не ясно, как платить зарплату,— пояснил Ильдар Ишеев. - На зарплатном счете предприятия находилось около 1,5 млн руб, поступивших от Духовного управления мусульман европейской части России, именно с целью выплаты зарплаты персоналу.

По словам Ильдара Ишеева, в ДУМ РБ рассчитывают, что на разрешение ситуации может повлиять стартовавший в арбитражном суде процесс, в ходе которого ДУМ РБ попыталось опротестовать отказ мэрии утвердить проект межевания и планировки квартала вокруг мечети.

Напомним, с 2013 года фонд стал единственным спонсором строительства новой соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе, перечислив на эти цели 1 млрд руб. Но в 2016 году между фондом «Урала» и ДУМ РБ разгорелся конфликт. Руководство фонда потребовало снизить расходы на отделку мечети – в частности, речь шла о замене дорогого мрамора, который закупался на валюту из Италии и стал поистине золотым после резкого скачка курса валют, на аналогичный материал отечественного производства. Однако в ДУМ РБ подобное предложение отвергли.

Вторым требованием фонда «Урал» было устранение аффилированности между ДУМ РБ, которое по сути является заказчиком строительства, и генподрядной компанией «Алтын курай», принадлежащей муфтию Нурмухамету Нигматуллину, его заместителю Аюпу Бибарсову и управделами ДУМ РБ Ильдару Ишееву.

После того как духовное управление не исполнило эти требования, договор пожертвований был расторгнут через суд. Одновременно фонд «Урал» отсудил у ДУМ РБ и средства, потраченные на приобретение права аренды участка вокруг мечети, разработку проекта планировки и межевания квартала, прозванного журналистами «Муслим-сити», а также строительство газопровода.

Кстати, арест на имущество Духовного управления уже накладывался прежде – во время судебного разбирательства сторон в апреле прошлого года. В фонде заявляли, что опасаются вывода активов ответчика, потому что к тому времени ДУМ РБ уже успело переоформить право собственности на нежилое здание по улице Гоголя, 21, в котором расположено ООО «Алтын курай», на свою дочернюю мусульманскую религиозную организацию имени Салавата Юлаева. Арбитражный суд Башкирии тогда своим решением официально запретил отчуждать права и обязанности по договору аренды участка вокруг мечети.