В Башкирии арестовали имущество бывшего замминистра сельского хозяйства

В Следкоме Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении 66-летнего бывшего главы Кандринского сельсовета (Туймазинский район) и бывшего заместителя министра сельского хозяйства республики Николая Максимова.

В зависимости от роли каждого, они обвиняются в мошенничестве, превышении должностных полномочий, подстрекательстве к превышению должностных полномочий, а также в мошенничестве, совершенным организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2011 году 39-летний депутат местного совета (бывший заместитель министра) узнал о включении определенных домов в программу сноса ветхого жилья в Туймазинском районе и склонил своего знакомого главу Кандринского сельсовета к совершению мошеннических действий в своих интересах, обещая всяческие блага.

В течение четырех лет, с 2011-2015 годоа глава сельсовета давал поручение своим подчиненным о регистрации 11 граждан, включая знакомого депутата, не имеющих права получения жилья по договору социального найма в домах муниципального жилого фонда, подпадающих под действие программы по сносу, признавал эти дома ветхими.

В итоге граждане приватизировали новое жилье. Следователи с целью обеспечения приговора наложили арест на 11 квартир и имущество обвиняемых.