«Единая Россия» в Уфе: Даже слова Путина пенсионную реформу не развернут

- Данная непопулярная мера не была запланирована заранее, как и нынешняя ситуация в стране, когда на пятерых пенсионеров уже приходится шесть работающих граждан, а в перспективе их соотношение может стать вообще 1:1. Такая ситуация не нами была спровоцирована, - заявил Константин Толкачев. - Всего несколько десятилетий назад никто не думал, что развалится СССР, образуется демографическая яма 90-х годов, разрушится единое экономическое пространство и скатится промышленность. Эта проблема не нами создана – не «Единой Россией» и не Путиным. Не мы избирали Ельцина, не мы голосовали за приватизацию по Чубайсу. Эти решения принимали коммунисты, которые сегодня начинают бить себя в грудь и критиковать власть, не предлагая ничего взамен. Всё это, конечно, вызывает большое сожаление. «Единая Россия», напротив, пытается исправить ситуацию и взяла на себя ответственность за будущее страны.