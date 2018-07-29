В Уфе отмечены уже сотни нарушений на вновь открывшемся мосту

Posted 29 июля 2018, 06:00
Published 29 июля 2018, 06:00
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
В соцсетях появились фотофакты, доказывающие нарушения режима эксплуатации старого Бельского моста, установленные после его ремонта.
- Разве автобусам и грузовым авто не запрещено ездить по старому Бельскому мосту? 27.07.2018 время 07:20, перед автобусом мусоровоз ехал (в кадр не попал) – сообщил пользователь, пожелавший остаться неизвестным.
Удивление автора сообщения вполне понятно, поскольку перед открытием моста широко сообщалось о том, что преодолевать его отныне сможет только легковой транспорт.
Тем временем Госкомтранс Башкирии известил о том, что за первые два дня после его открытия моста камеры видеофиксации, установленные на нем, выявили 805 фактов превышения предельно установленной скорости в 40 км/ч.
Тем временем автомобилистов с радостью отмечают, что впервые за последние полгода в минувшую пятницу смогли свободно, почти без пробок выехать за город в направлении аэропорта.