В Уфе наконец-то открылся старый Бельский мост

Срок открытия движения переносился на 1,5 месяца.
Сегодня, 26 июля, в 05:00 открыли движение по старому Бельскому мосту в Уфе, сообщает «Башинформ». На мосту будет действовать ограничение скорости до 40 км/ч, а ездить по нему сможет только легковой транспорт.
На соседнем новом мосту для въезда и выезда из города предусмотрено по три полосы. Есть возможность увеличить количество полос в любом направлении.
Напомним, что движение на мосту остановилось зимой текущего года. Тогда из-за морозов нарушилось бетонное крепление деформационного шва.
Срок открытия движения по старому Бельскому мосту переносился один раз - на полтора месяца. Как тогда пояснили в администрации Уфы, это произошло в связи с вновь выявленными дефектами, что привело к увеличению объема работ. Впоследствии мэр Уфы Ирек Ялалов обозначил новую дату - 30 июля. Властям города удалось выполнить обещание, мост открылся раньше обозначенной даты.
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