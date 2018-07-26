В Уфе наконец-то открылся старый Бельский мост

Сегодня, 26 июля, в 05:00 открыли движение по старому Бельскому мосту в Уфе, сообщает «Башинформ». На мосту будет действовать ограничение скорости до 40 км/ч, а ездить по нему сможет только легковой транспорт.

На соседнем новом мосту для въезда и выезда из города предусмотрено по три полосы. Есть возможность увеличить количество полос в любом направлении.

Напомним, что движение на мосту остановилось зимой текущего года. Тогда из-за морозов нарушилось бетонное крепление деформационного шва.