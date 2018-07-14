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Рустэм Хамитов заявил о сотрудничестве Башкирии с Курчатовским институтом

14 июля 2018, 12:02
Глава республики посетил национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт».

Рустэм Хамитов во время встречи ознакомился с работой центра, осмотрел лаборатории Курчатовского комплекса, поинтересовался исследованиями в области ядерной медицины, генетических технологий, посетил белковую фабрику, комплекс зондовой и электронной микроскопии, ресурсный центр нейрокогнитивных исследований, ядерно-физических методов исследований, комплекс синхротронно-нейтронных исследований.

Рустэм Хамитов также встретился с президентом института Михаилом Ковальчуком.

Стороны обсудили возможное научное сотрудничество. В частности, в области переработки зерна. К примеру, с помощью промышленных микроорганизмов и технологий на их основе излишки зерна можно перерабатывать в различные биологические и химические субстанции более высокого передела.

Рустэм Хамитов и Михаил Ковальчук договорились о создании рабочей группы, которая подготовит соглашение о научном сотрудничестве института и республики, в том числе Академии наук РБ. Это программы с вузами регионов, обмен опытом по созданию междисциплинарного Курчатовского школьного проекта, в котором уже участвует 38 московских школ.

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