Жильцы аварийного подъезда на улице Жукова в Уфе обратились к Хамитову

В девятиэтажке на улице Маршала Жукова 5/1 в Уфе трещины высотой на весь дом образовались еще несколько лет назад. В 2012 году выяснилось, что дом оседает из-за фундамента, который за это время просел на 30 см. Полы кривые – тарелки скатываются со стола, комнаты перекошены. Однако аварийным межведомственная комиссия признала только один подъезд – пятый, несмотря на то, что трещины появились и на четвертом подъезде.

Однако администрация Уфы не соглашалась с этим решением. Спор между жителями и мэрией дошел до Верховного суда Башкирии, который в 2014 году обязал признать подъезд аварийным.

В 2017 году Медиакорсеть уже писала об этом доме. Тогда мэрия сообщила, что в подъезде будут проводить работы по усилению конструкций. На это время планировалось расселить жителей 36 квартир пятого подъезда.

Летом прошлого года подрядчик «Ставрополькоммунпроект» приступил к реконструкции. Обошли жителей, выявили проблемы, взяли пробы грунта и пропали. Жители начали беспокоиться. Им ответили, что от заказчика — «Службы заказа и технического надзора» ждут заключение о проведенных работах. 12 декабря 2017 года прошло действие договора, и подрядчик уже не смог продолжить работы.

Комментарий сотрудника «Ставрополькоммунпроект» (на условиях анонимности) приводят сами жильцы:

- Могу сказать одно: дом аварийный, проживание в нем опасно для жизни. При обследовании дома выяснил необходимость полной реконструкции всего здания, так как в соседнем подъезде тоже есть трещины и косметического ремонта будет недостаточно.Администрация хотела, чтобы мы сделали усиление, но на текущий момент это уже не возможно. Мы рекомендовали произвести расселение жильцов с последующим демонтажем части здания и реконструкции. Я так понимаю, что это политика, администрация не хочет или не может (что одно и тоже) выделять на это деньги. Возможно, специально оттягивали время, пока не закончится федеральная программа.

По словам жильцов, теперь чиновники намерены провести еще один аукцион на ремонтные работы. А с прежним подрядчиком договор был расторгнут «в связи с неисполнением обязательств». «Ставрополькоммунпроект» не согласен с этим и подал в суд.

«В связи с неисполнением проектной организацией «Ставрополькоммунпроект» договорных обязательств в полном объеме, указанный контракт расторгнут. В настоящее время «Служба заказа и технического надзора» готовит документы для определения новой ремонтной организации», - сообщается в официальном документе.

Активист пятого подъезда злополучного дома Юрий Крылов сообщил Медиакорсети, что сегодня, 11 июля, он направил письмо Главе республики Рустэму Хамитову с просьбой о помощи.