Рустэм Хамитов: смертность необходимо снизить на треть

В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в этом году в ближайшее воскресенье, 17 июня, глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил работников отрасли с профессиональным праздником.

Глава республики отметил особую значимость работы врачей в таких вещах, как улучшение демографической ситуации в стране, укрепления человеческого потенциала.

Речь, в том числе, идет о повышении продолжительности жизни населения в среднем до 78 лет. А к 2030 году по словам Хамитова, мы должны доживать до 80 лет. А достичь таких результатов невозможно без серьезных изменений во всей системе здравоохранения.

Глава Башкирии отметил, что правительству республики определены целевые показатели работы. Это, в частности, снижение смертности трудоспособного населения до 350 случаев на 100 тысяч человек. Сейчас этот показатель равен 540. То есть, смертность должна быть снижена примерно на треть.

- В прошлом году на систему здравоохранения мы направили 60,5 миллиарда рублей. В этом году эта сумма увеличится до 68,5 миллиарда рублей, в том числе, за счет новых строек, которые мы начнем в этом году, – говорит Рустэм Хамитов.

Глава республики также отметил, что на селе также повышается доступность медицинских услуг, в частности, за счет расширения сети фельдшерско-акушерских пунктов - ФАПов.