В парламенте Башкирии решили поддерживать только национальные картины

Кино может считаться национальным в том случае, если 70 процентов авторов фильма - граждане РФ, если фильм снимается на русском языке или языке народов России; если половину общего объема работ выполняют зарегистрированные в России компании, а иностранные инвестиции не превышают 50 процентов сметной стоимости. Также отмечается правило о запрете использования нецензурной брани в фильме.