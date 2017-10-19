Блеск и нищета национального кино: ждут ли перемены студию «Башкортостан»

Медиакорсеть побывала на собрании Союза кинематографистов республики в связи с реорганизацией киностудии.

Накануне в киностудии «Башкортостан» состоялось очередное заседание Союза кинематографистов республики. На мероприятие пришли 20 человек — известные сценаристы, режиссеры, продюсеры и члены союза: Вилюра Исяндавлетова, Булат Юсупов, Рияз Исхаков, Айсыуак Юмагулов, Шаура Шакурова, Владимир Жерехов, Рим Шарафутдинов и другие. На повестке дня стоял вопрос о выборе делегата на поездку в Москву на итоговый съезд кинематографистов и, ни много ни мало, - будущее башкирского кино в условиях реформирования киностудии республики.

Напомним, что в июне этого года министерство культуры республики объявило о расформировании киностудии «Башкортостан» из ГУП (государственное унитарное предприятие) в автономное учреждение с формулировкой «с целью ее сохранения».

По данным СПАРК-Интерфакс, выручка киностудии в 2016 году составила 7,56 млн рублей, убыток - 16,55 млн рублей. Согласно сайту kartoteka.ru, перед реорганизацией правительство республики приняло решение об уменьшении уставного капитала ГУП с 46,94 млн до 16,64 млн руб. Всего в 2017 году, согласно проекту бюджета, на развитие кинематографии республики было выделено чуть более 47 млн рублей.

«Дрязги расстраивают больше всего»

Заседание вел действующий председатель союза Фарит Габитов, организатор кинопроката, который первым делом решил выбрать путем голосования делегатов в Москву.

После споров и обсуждений, в которых не обошлось и без комических ситуаций (члены комиссии долго не могли сосредоточиться на подсчете голосов), выбрали директора киностудии «Башкортостан» Азамата Хужахметова, Фарита Габитова и художника-мультипликатора Рима Шарафутдинова.

Речь вновь взял Габитов.

Фото: Надежда Валитова

- Вы прекрасно знаете, что в последнее время у нас появились определенные, значительные успехи. И в анимации, и в полном метре, и в документальном кино, теперь мы еще снимаем и ситком. Но в связи с реорганизацией мы пришли сюда, чтобы обсудить состояние, развитие и будущее нашего кино.

Знаете, больше всего расстраивают дрязги, когда режиссеры начинают ругаться из-за того, кто больше денег на фильм получил и почему. Мы с вами «добились» отмены грантов, это наша заслуга. И это то, что только видно глазам, а что внутри?

- задался вопросом Габитов.

Некоторые кинематографисты высказали свои опасения за будущее самой киностудии — мол, работников начнут массово сокращать и официально прекратят заниматься производством кино.

Директор съемочной группы Лилия Ризванова выступила за то, чтобы киностудию во что бы то ни стало надо отстоять. Вместе с известным юристом Рамилей Саитовой она составила открытое письмо Рустэму Хамитову, Амине Шафиковой, в котором, помимо прочего, упрекнула правительство республики в нецелесообразной трате средств в области культуры при профиците самого бюджета.

Дамир Юсупов, Лилия Ризванова, Радик Кильмаматов (слева направо). Фото: Рияз Исхаков.

Примечательно, что во время зачитывания самого письма Ризвановой в зале не было директора самой киностудии Азамата Хужахметова — как выяснилось позже, его вызвали на срочное совещание в министерство культуры РБ. Это вызвало неоднозначную реакцию у режиссеров.

- Решение о ликвидации не продумано и провокационно. Башкирское кино должно было стать визитной карточкой перед празднованием 100-летия республики. Учитывая информацию о профиците, неизрасходованном бюджете республики в размере 12 млрд рублей за 2016 год, у нас складывается впечатление, что непрофессионально и должным образом не контролируется республиканский бюджет. Просим прекратить процедуру реорганизации киностудии, - говорится в письме, которая зачитала Ризванова присутствующим.

В нем она предложила власть отказаться от идеи реорганизации киностудии и призвала всех художников участвовать в публичных слушаниях по проекту бюджета.

Письмо встретили с явным недоумением и указали на его излишнюю провокационность и даже некоторую безграмотность. Подписали его не все.

Режиссер Булат Юсупов, чей фильм «Бабич» стал одним из прорывных за последние несколько лет, заявил, что письмо некорректно обсуждать без присутствия директора киностудии.

- В противном случае, мы его не так поймем. К тому же, нас хотят сохранить за бюджетные деньги. Для чего сейчас этот конфликт? - заявил Юсупов.

- Это не значит, что нас не станет! В конце концов, к 2018 году все ГУПы в стране будут расформированы, кино сниматься не перестанет, - заявила Гульнур Ильясова, заместитель по производству киностудии.

Разгар конфликта: взвесить за и против

Особенное эмоциональным получилось выступление Рияза Исхакова, продюсера, режиссера, создателя киностудии «Р. И. Продакшн»:

- Черта национального характера у башкирских киношников проявляется очевидно — мы привыкли меньше говорить о проблемах, хвалить друг друга, скрывать правду, манипулировать во время вот таких вот собраний. Как скоро у нас перевыборы, кстати?

- Ну, я хотел в этом году поднять вопрос, но... - начал Габитов.

- Но решили отложить на следующий — засмеялись вместе режиссеры.

Напомним, что речь о смене руководителя Союза кинематографистов идет уже давно. Почетному кинематографисту России Габитову в этом году исполнилось 80 лет, киношники уверены, что организации нужны новые лица.

Речь Исхакова явно была направлена на провокацию. Если к началу собрания в зале в основном молчали, то после нее режиссеры вставали со своих мест и начали достаточно эмоционально, как видимо и принято в творческой среде, полемизировать:

- Директора киностудии нет, нас он выслушать не захотел. В киностудии — массовые сокращения, оно и понятно, государство всех вас обеспечивать не собирается, поскольку вы его требованиям не удовлетворяете. Ваш уровень — это студенческое кино, не более. Вас закроют, потому что телевидение работает лучше и быстрее вас. То документальное кино, которые вы снимаете сегодня, на телевидении снимают за два дня! И не думайте, что завтра станет лучше, - неожиданно резко заявил Исхаков.

Его утверждение принялась тут же оспаривать режиссер Вилюра Исяндавлетова, лауреат премии ТЭФИ-регион, автор документальных фильмов, один из организаторов Международного фестиваля национального и этнического кино «Акбузат»:

- Я сюда пришла пять лет назад и ужаснулась репертуару киностудии, честно скажу. А сейчас ты нас пытаешься обидеть и задеть нашими же работами! Возмутительно! Мы знаем, что нас ждет и готовы встретить это как неизбежность.

Режиссеры призвали Рияза Исхакова не подменивать понятия между игровым и телевизионным и между документальным и телевизионным кино.

Вилюра Исяндавлетова. Фото: Надежда Валитова.

- Не путай СМИ и искусство!

В зале поднялась волна возмущения, которую пытался погасить Фарит Габитов.

- Неприемлемо вот в таком тоне говорить о работе коллег, - кратко сказал он.

Спор некоторое время продолжался, пока зал демонстративно не начали покидать члены союза, явно не желающие участвовать в полемике.

Тогда Фарит Габитов объявил заседание закрытым. Спустя три часа обсуждения выяснилось, что члены союза так и не пришли к общему мнению, но продолжая дискутировать, расходились.

Режиссер Айсыуак Юмагулов, автор знаменитого музыкального фильма «Етеган», взявшего множество наград, признался, что национального кино никогда не будет без поддержки:

- Национальный кинематограф всегда должен поддерживаться государством. Потеря нашего кино равносильна потере самоидентичности. От нас хотят избавиться, но не могут, поскольку понимают — будет общественный резонанс. К тому же, киностудия всегда была таким «пасынком», знаете ли.

Режиссер, музыкант Роман Пожидаев, который сейчас снимает первый башкирский ситком, рассказал Медиакорсети, что на самом деле в реорганизации нет ничего катастрофичного:

- Хотя я убежден, что режиссер не должен быть продюсером и искать деньги на свой фильм. Все равно мы как-то выкручиваемся, работаем по бартеру, ищем другие пути. Кто захочет работать, тот будет, - прокомментировал он.

Экс-директор киностудии «Башкортостан» Михаил Новиков согласился с мнением Пожидаева:

- Ничего не изменится при реорганизации. Какая разница, как мы будем называться — ГУП, не ГУП. Главное то, что будет на экране. Потенциал башкирского кино очень высок. Производство — тоже, - лаконично заключил он.

После спора

Член союза Зухра Буракаева, известный журналист, сценарист, автор фильмов, рассказала Медиакорсети, о том, почему она отказалась от участия в собрании и почему студия может стать окупаемой лишь в одном случае:

- На этом долгожданном заседании рассматривалось два вопроса: о дальнейшем развитии кино в Башкортостане и делегатах на съезд кинематографистов в Москву. Спасибо моим коллегам, что голосовали за меня, но я по количеству голосов не прошла. Начнем сначала - почему я назвала это заседание долгожданным? Потому что в угоду чиновникам, несмотря на неоднократные просьбы кинематографистов в силу накопившихся проблем, несмотря на явное унижение башкирских деятелей кино со стороны оргкомитета фестиваля «Серебряный Акбузат» - общих собраний не было. Это говорит о чем? О том, что проблемы назрели, а решать их мирным и демократическим путем не хотели. Всем не хотелось правды.

Чиновникам само собой, а ведь есть еще "любимчики" минкультуры - тем тем более. Вот сейчас республика буквально теряет киностудию «Башкортостан» - студию, в которой снимались и игровые, и документальные, и анимационные фильмы. После реорганизации там останутся работать от силы 3-4 профессиональных кинематографиста. Остальные - это юрист, бухгалтерская команда, отдел кадров и начальство. Что, в целом , сейчас и происходит.

Выброшены за борт профессиональные кинематографисты (за годы правления директора А. Хужахметова и министра А.Шафиковой это - режиссеры А. Юмагулов, Т. Буракаева, кинодраматург З. Буракаева, оператор И. Ишаев, художники Д. Фахрисламова, Р. Магалимов и др.).

Зато обслуживающего штата гораздо больше. Такая киностудия, понятно, не может быть окупаемой. Окупаемой может быть только студия, в которой работают профессионалы и энтузиасты своего дела (мизерные заработные платы, их многомесячные задержки) ни для кого не секрет.

- Но вы сами понимаете, что кино за эти годы стало на ноги только в отдельно взятых студиях двух протежируемых режиссеров. А в целом - мы не были услышаны ни в Год кино (несмотря на круглые столы, выступления в СМИ, в том числе на "Красной кнопке" и пр.) Ведь та же Амина Ивниевна в курсе, что мы отброшены от дела, мы тратим время на выживание и не занимаемся кино? Что стоит ей встретиться с нами, поговорить? Нет, это не в ее стиле правления. И потому я даже не хотела приходить на заседания. Ибо бесполезно. Остается только ждать перемен, - поделилась она.

После окончания собрания мы решили позвонить отсутствовавшему на собрании директору киностудии Азамату Хужахметову, который в настоящий момент готовится в очередной раз принять в Уфе Международный фестиваль национального и этнического кино «Серебряный Акбузат». Он оказался настроен довольно оптимистично:

- Переход из ГУПа в автономное учреждение будет лишь с одной целью — сохранения успешной действующей киностудии. Мы также продолжим работать за счет средств минкультуры, грантов, субсидий. Будет формироваться госзаказ. В конце концов, все это неизбежно. К чему тогда оттягивать. Это абсолютно штатная ситуация. На другие регионы посмотрите — деньги не всем дают. А у нас даже свой фестиваль есть!

- Нужно радоваться тому, что есть. Башкирское кино уже становится брендом, о нас пишут, нас узнают. Проблемы везде есть. Знаете, кто работал, тот и продолжит работать, - прокомментировал Хужахметов.

Отметим, что в настоящее время благодаря усилиям киностудии «Башкортостан», на стадии производства, монтажа, съемок находятся 6 фильмов, в том числе ситком «Домочадцы», анимационные фильмы Рима Шарафутдинова, «Бессмертный полк» Руслана Юлтаева, «Как прекрасен этот мир» Вилюры Исяндавлетовой, фильм Радика Кильмаматова о виртуозе-кубызисте Роберте Загретдинове и другие.