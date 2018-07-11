На фестивале мусульманского кино в Казани Башкирию представит один фильм

Как сообщается на сайте кинофестиваля, в этом году в адрес дирекции конкурса поступило рекордное количество заявок. Из 967 заявленных фильмов из 56 стран мира в основной конкурс вошли 65 фильмов (из них 15 картин из национального конкурса).

Фильм башкирского режиссера Кирстен Гайнет «О чем грустит наш дом» - единственный, представляющий нашу республику.

- Мой фильм смог побороться за своё участие и был выбран в международный конкурс документальных короткометражных фильмов. В данной номинации участвуют всего два фильма из России, среди которых якутский фильм и мой фильм, который представляет Республику Башкортостан, остальные 8 - иностранные фильмы, - сообщила режиссер на своей странице в facebook.

Режиссер, кинодокументалист Кирстен Гайнет — уроженка села Инзер Белорецкого района республики. Азам киноискусства она обучалась в Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения, основала независимое творческое объединение «Аҡ ҡош», основной целью которого является поиск новых форм для развития национального кино.

Ее фильмы не раз были удостоены всероссийских и международных наград.

- Я считаю Казанский кинофестиваль одним из лучших кинофорумов в России. Мне уже доводилось принять в нём участие в прошлом году и представить свой фильм «Театр семи девушек». Не могу не отметить, что восхищаюсь поддержкой татарстанского кинематографа. И фестиваль – ещё одна составляющая этой поддержки, прежде всего, для молодых татарстанских режиссёров. Я бы очень хотела, чтобы и наш Башкортостан перенял эту добрую традицию и пример того, как нужно поддерживать молодых деятельных художников на пути к светлому и доброму национальному кино, - рассказала Гайнет в интервью для islamosfera.ru.