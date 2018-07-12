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Рустэм Хамитов в июне потерял позицию в медиарейтинге губернаторов

12 июля 2018, 09:47
Он сместился с третьей на четвертую позицию среди глав регионов ПФО.

Независимая исследовательская компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июнь 2018 года. По результатам рейтинга глава Башкирии Рустэм Хамитов занял 4 место в Приволжском федеральном округе, спустившись на одну позицию по сравнению с маем.

В ПФО в июне 2018 года лидерами медиарейтинга стали президент Татарстана Рустам Минниханов, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и врио главы Самарской области Дмитрий Азаров.

Медиарейтинг губернаторов ПФО в июне 2018 г.

О Рустэме Хамитове СМИ писали 4 498 раз, он какое-то время находился в отпуске, видимо, именно с этим и связано снижение числа публикаций о его деятельности.

Среди всех губернаторов страны он занял в июне в медиарейтинге 18 место, потеряв 7 позиций.

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