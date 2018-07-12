Линус Умарк: Мы сможем стать сильнее как команда

- Весь сезон мы чередовали победы с поражениями, - сказал он. - Надеюсь, в этом году старт будет лучше. Но самое важное сейчас - хорошо провести сборы, стать сплоченной командой. Чтобы хорошо выступить в сезоне - необходимо много работать.