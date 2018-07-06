Уфимский «Салават Юлаев» расстанется с мужем Леры Кудрявцевой

Молодой нападающий Игорь Макаров покидает хоккейный клуб «Салават Юлаев», чтобы быть ближе к своей беременной супруге – телеведущей Лере Кудрявцевой. Эту новость обсуждают спортивные фанаты в соцсетях.

И вот теперь данное известие нашло свое подтверждение и на официальном сайте уфимского хоккейного клуба. Пояснений про интересное положение жены Игоря Макарова там, конечно, нет, но расторжение контракта с форвардом по обоюдному согласию сторон нашло свое подтверждение.

Сообщается также, что в минувшем регулярном чемпионате КХЛ Игорь Макаров провел в составе «Салавата Юлаева» 50 игр и набрал 12 (6+6) очков, при показателе полезности «-7». В 12 играх плей-офф игрок забросил одну шайбу и набрал два ассистентских очка. Показатель полезности «+2».