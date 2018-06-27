Семь воспитанников ХК Салават Юлаев получили вызовы в юниорские сборные РФ
Четверо хоккеистов приедут в расположение национальной команды до 18 лет.
Еще трое воспитанников СДЮШОР пополнят сборную, где есть игроки до 17 лет. Cтоль обширное представительство уфимской школы на этом уровне происходит за последние годы впервые. Молодые таланты 2001 и 2002 годов рождения вызваны в юниорские сборные России. Как сообщает официальный сайт ХК Салавата Юлаев, защитник Семён Чистяков и нападающие Родион Амиров, Савелий Кувардин, Булат Миннеханов примут участие в учебно-тренировочных сборах юниорской сборной России (до 18 лет).
Первые трое еще в прошлом сезоне привлекались к тренировкам и играм молодёжной команды «Толпар». Еще трое: игрок обороны Шакир Мухамадуллин, а также форварды Тимур Валеев и Александр Пашин поедут на базу в Новогорск, где их ждет юниорская сборная России (до 17 лет).
В интервью клубному сайту игрок СДЮШОР ХК Салават Юлаев Родион Амиров прокомментировал свой вызов в юниорскую сборную России (до 17 лет):
- Отнёсся к приглашению в юниорскую сборную с радостью, ведь вызов в сборную России это всегда почетно и ответственно. Что касается раннего вызова, то я уже готовлюсь к сезону с начала июня, как на земле, так и на льду, поэтому к нагрузкам готов. Буду стараться оправдать доверие тренеров, и постараюсь закрепиться в составе сборной.