«Салават Юлаев» представил необычную форму для предсезонных турниров
Сегодня, 15:39СпортРашид СалиховФото: Инстаграмм
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В инстаграме клуб разместил фото двух вариантов хоккейных джерси, в которых юлаевцы сыграют на летних турнирах.
Сюжеты: Болеем за наших
Дизайнеры сохранили традиционные клубные цвета: белый, зеленый, синий. Получилось аляписто, но весьма необычно.
Большинство болельщиков, прокомментировавших фотография в инстаграме, довольно высоко оценили творчество авторов.
В руках сервисмена Сергея Бухтиярова форма «Салавата Юлаева» для предсезонных турниров: «Кубка Губернатора Челябинской области» (14.08-18.08) и «Кубка Республики Башкортостан» (25.08-28.08)🏒🔥 #HCSalavat #хоккейнаястолица #ХКСалаватЮлаев #ХКСЮ #Уфа#Ufa #KHL #КХЛ #живихоккеем
Публикация от ХК Салават Юлаев (@hcsalavat)
В этой форме Салават Юлаев сыграет на Кубке Губернатора Челябинской области с 14 по 18 августа и Кубке Республики Башкортостан, который состоится с 25 по 28 августа.
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