В Уфе будут судить ревнивого «кулибина-пинкертона»

«Спалился» мужчина на элементарном, видимо, все-таки не совсем профи в этом деле: он стал исправно появляться на горизонте и в пределах видимости в тех местах, где в тот момент времени была его знакомая. Она, собственно, и заподозрила, что что-то здесь не так. Загнала машину в автосервис, где жучок и был обнаружен.