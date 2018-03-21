Лицензия на слежку: как в Башкирии работают частные детективы

Частный детектив – профессия, возможно, для кого-то хобби, безусловно, занимающее свое заслуженное место среди видов деятельности, романтизированных книгами, кинофильмами, да и самой жизнью. Пуаро, Холмс, Мэгрэ, Марпл и другие Джеймс Бонды будут среди самых любимых героев книг и кино.

Хотя в настоящей жизни эта работа все-таки чуть больше прозаична, чем принято считать. И существуют частные детективы не только на страницах книг, но и в обычной жизни. В Башкирии они тоже есть. Правда, сегодня их всего зарегистрировано 14 человек, а активно работают, постоянно раскрывая чьи-то секреты, всего 2-3 человека. Остальные пока в «спящем режиме».

Объясняется это простым фактом: деятельность частных детективов в реальной жизни очень сильно ограничена законом. Это в кино мы можем наблюдать, как детектив, словно заправский шпион, выслеживает неверных жен/мужей, раскрывает заговоры и совершает подвиги, ведет слежку, ставит прослушку и т. п., сам оставаясь при этом практически всегда в тени.

В действительности же, руки у частных детективов достаточно сильно связаны. Например, они не могут в полной мере осуществлять оперативно-розыскную деятельность, следить. Точнее, могут, но для этого они должны… предупредить (!) объект, что в отношении него будут производиться оперативная разработка.

Звучит, конечно, как нонсенс, потому что тем самым, в общем-то, теряется сам смысл проведения оперативных мероприятий, да и самого существования института частных детективов. Однако таков закон. Есть и другие ограничения.

- Частные детективы уведомляют нас обо всех договорах, которые они заключают с физическими или юридическими лицами на оказание услуг. Вся эта информация собирается в нашем отделе, – говорит заместитель начальника отдела центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан, подполковник полиции Разиф Нугаев.

Возможно, такие жесткие нормы закона и являются причиной того, что подавляющее большинство, да почти все лицензированные частные детективы работу свою не ведут или ведут, ни перед кем не отчитываясь. В противном случае, их могут лишить за это лицензии.

Кстати, имея только желание (ну, или насмотревшись кино), стать частным детективом нельзя, для этого должны быть выполнен ряд условий. Либо претендент должен иметь законченное юридическое образование, либо пройти специальное обучение.

Безусловно, работа частных детективов может быть очень полезной, ведь они выводят на чистую воду не только неверных жен и мужей, но и помогают людям – ищут мошенников, раскрывают финансовые нарушения и даже участвуют в раскрытии убийств. Тем более, делать это они умеют – частными детективами становятся, главным образом, бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые прекрасно знают, как нужно проводить расследования, искать преступников, проводить оперативно-розыскную деятельность, в том числе, не выдавая себя.

Свободная продажа оружия недопустима

Оружие, помимо того, что это предмет для убийства, всегда считалось чем-то таким, что дает человеку невероятную уверенность в себе, внушает самоуважение даже там, где его в помине нет. А обладание оружием всегда – и в древние времена и сейчас – является показателем статуса, веса в обществе, придает авторитетность и т.д. Недаром ведь, наградное оружие очень ценится именно как награда за смелость, мужество, отвагу, то есть за проявление самых лучших и самых сильных человеческих качеств.

Сегодня на руках у гражданского населения оружие в основном двух типов – это или охотничье, или орудие самообороны. В Башкирии на учете в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии находится 54 с лишним тысячи человек, на руках у них 81 с лишним тысяча оружия. В основном это охотники и их ружья, есть также охранники (как частные, так и работники охранных фирм), имеющие лицензию на оружие (право на ношение), в нашей республике также зарегистрированы 28 юридических лиц, имеющих право на продажу оружия.

Есть, конечно, и оружие незарегистрированное, часто это охотничьи ружья, оставшиеся от родственников, старинные военные трофеи, часто неработающие. Государство, в лице Росгвардии, дает возможность избавиться он него законным способом и выручить при этом энную сумму денег. Кстати говоря, расценки тут зачастую выше рыночных.

Проверка оружия. Фото: Управление Росгвардии по РБ, mkset.ru

- К примеру, старенькое охотничье ружье можно купить с рук за 5-10 тысяч рублей, нам его можно сдать за 10-15. Это не случайность, это сделано специально для того, чтобы максимально изъять оружие из незаконного оборота. И более того, человек, добровольно сдавший незарегистрированное оружие, освобождается от уголовной ответственности за его хранение, – говорит заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан полковник полиции Василь Газизов.

Естественно, сданное за деньги оружие государству, будет проверено на то, не причастно ли оно к совершению преступления. Так что если у вас где-то на завалинке залежалась дедовская берданка, сдайте ее и получите за это деньги.

Чтобы получить оружие, нужно не только получить разрешение. Претендент, например, будущий охотник или охранник, должен обладать определенными качествами: не иметь непогашенных судимостей и некоторых административных взысканий, не стоять на учете у психотерапевта и нарколога. Если претендент был когда-то судим по тяжким или особо-тяжким статьям уголовного кодекса, он так претендентом и останется: разрешения ему не видать никогда.

За последнее время законы, регулирующие оборот оружия и порядок обращения с ним, много раз менялись в сторону ужесточения. Были введены серьезные штрафы за ношение оружия в состояние алкогольного или наркотического опьянения, за стрельбу без причины, например, за пальбу в воздух на свадьбе и т. д. В оружейном магазине, в частности, если у вас нет разрешения (лицензии) на оружие, вам не дадут не то что в руках повертеть, даже пальцем прикоснуться к ружью или пистолету.

Некоторые экземпляры оружия, как, например, этот карабин могут достигать стоимости в полмиллиона рублей и больше. Фото: Управление Росгвардии по РБ, mkset.ru

Сейчас ведется общественная дискуссия на тему того, стоит ли разрешить свободную продажу оружия населению. Специалисты уверены: этого делать не стоит.

- Наше население к этому пока не готово. Менталитет у людей таков. Стоит человеку взять в руки оружие, он сразу считает себя крутым и главным, начинает без всяких причин размахивать им. Мы постоянно слышим и о дорожных разборках со стрельбой, о пальбе в ночных развлекательных заведениях и так далее. Поэтому пока, на мой взгляд, свободная продажа оружия недопустима, – говорит заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан полковник полиции Василь Газизов.

Женщина с ружьем

В последние годы все больше женщин начинают заниматься теми делами, которыми раньше исконно занимались мужчины. Девушка за рулем сейчас вообще никого не удивит, даже если это руль маршрутного такси или большого рейсового автобуса. Бывают даже водители-дальнобойщицы.

А что со стреляющими женщинами? Да ничего – их почти нет. Как говорят специалисты, среди тех, кто обращается за получением разрешений, в том числе, на оружие самообороны, женщин не больше примерно 5%. И раньше так было, и сейчас – больше не стало. Их мало и каждая на вес золота, как уфимка Лилия Кучимова.

- Первое свое охотничье ружье «Сайга» я купила лет 20 назад и с оружием с тех пор не расстаюсь. Я родилась в семье боевого офицера, прошедшего всю войну. А сейчас семейные охотничьи традиции продолжает мой сын. Если в доме есть оружие, то уметь пользоваться им должны все члены семьи, включая меня, – говорит Лилия Кучимова.