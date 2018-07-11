Эксперты ОНФ нашли нарушения в обеспечении льготными лекарствами в Башкирии

Также выяснилось, что в 31 регионе утвердили льготные перечени на 2017 год, включив в них лекарственные препараты под торговым наименованием, что может мешать конкуренции в ходе закупок и может приводить к завышению цены лота. Среди этих регионов числится Республика Башкортостан, а также Татарстан, Чувашия, Дагестан, Ингушетия, Крым и другие субъекты России.