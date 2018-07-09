Прокуратура Башкирии отсудила деньги на лекарства для ребенка-эпилептика

В Туймазинском районе Башкирии сотрудники межрайонной прокуратуры защитили права 6-летнего ребенка, больного эпилепсией, которому медики отказали в выдаче лекарства.

Информация об этом опубликована на сайте республиканской прокуратуры.

Как следует из материалов дела, мальчик принимал противоэпилептический препарат с 2015 года. По назначению врача лекарство ребенку выдавалось бесплатно.

Но в 2018 году вдруг врачи отказались выписать рецепт на льготное получение медикамента, несмотря на то, что ребенок нуждался в постоянном приеме препарата. Медики объяснили свой отказ тем, что средство закончилось в аптеке. Родителям пришлось приобрести лекарство на свои средства.

Чтобы расставить все точки над «i», семья ребенка обратилась в прокуратуру с просьбой защитить права больного малыша.

В итоге после вмешательства надзорного ведомства мальчику выдали бесплатно сразу три упаковки медикамента.