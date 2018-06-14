В местных исполкомах ОНФ открылись «уголки памяти и творчества» Говорухина
Каждый желающий в специальных книгах памяти сможет написать свои слова о Станиславе Сергеевиче и оставить соболезнования
Во всех региональных исполкомах Общероссийского Народного фронта 14 июня открылись «уголки творчества и памяти», посвященные Станиславу Говорухину. Об этом сообщил руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.
Каждый желающий в специальных книгах памяти сможет написать свои слова о Станиславе Сергеевиче и оставить соболезнования. Они будут открыты и в выходной день.
Напомним, сегодня на 83-м году из жизни ушел Станислав Сергеевич Говорухин – великий отечественный кинорежиссер, сопредседатель Центрального штаба ОНФ.
«Не стало великого мастера, художника, режиссера, настоящего друга и просто хорошего человека. Станислав Сергеевич навсегда останется для нас человеком-эпохой, кредо которого были – правда и справедливость. Станислав Говорухин был нашим мудрым гуру, мастером, у которого мы многому научились. Его уход является невосполнимой утратой, страшной потерей. Он был символом Общероссийского народного фронта и останется таким в наших сердцах.
Также на сайте ОНФ откроют электронную книгу памяти Станислава Сергеевича, где будут виртуализированы все собранные отклики.