В Башкирии сбором заявок на лекарства от льготников займется программа

Накануне, 25 июня, в Уфе прошло совещание по лекарственному обеспечению под председательством главы Башкирии Рустэма Хамитова.

Главной новостью этого мероприятия стало решение о том, что сбор заявок на лекарства от льготников в ближайшее время в регионе начнут собирать по новой системе – с использованием автоматизированной программы.

По словам первого заместителя министра здравоохранения РБ Рафаэля Яппарова, новая система позволит четко отслеживать обеспечение пациента льготными препаратами на протяжении всего периода, начиная от постановки его на учёт и вплоть до получения человеком препарата.

- Программа была протестирована в уфимских поликлиниках №1 и №5, а также на этапе подготовки документации для проведения торгов. Эксперимент признан удачным, - рассказал Рафаэль Яппаров.

Он сообщил, что уже в июле и августе этого года заявки от льготников на обеспечение их лекарствами в 2019 году по всей республике будут собираться именно через автоматизированную систему.

- Это позволит определить реальную потребность пациентов в лекарственных препаратах, - пояснил представитель минздрава.

- Мы должны забыть о сбоях в лекарственном обеспечении как о каком-то кошмаре, который больше никогда не повторится, - сказал Рустэм Хамитов. - Сегодня всё можно информатизировать. Все базы данных есть, льготники известны – пофамильно и поадресно. Делайте эту работу. Всё зависит от вашего желания – других препон нет.