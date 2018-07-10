В Уфе введены ограничения в связи с ростом заболевших корью

Как выяснилось, на сегодняшний день по Башкирии зарегистрировано уже 12 случаев заболеваний корью. Среди заразившихся людей - шестеро детей в возрасте от 6 месяцев до 16 лет и взрослые в возрасте от 26 до 36 лет. Половина заболевших - шесть человек проживают на территории Уфы Уфимского и Иглинского районов.