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В Уфе введены ограничения в связи с ростом заболевших корью

10 июля 2018, 09:14
В Уфе и пригородах зарегистрированы уже шесть случаев заболеваний корью.

Сегодня, 10 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов сообщил, что им подписано постановление о введении ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости корью в пределах уфимской городской агломерации.

Как выяснилось, на сегодняшний день по Башкирии зарегистрировано уже 12 случаев заболеваний корью. Среди заразившихся людей - шестеро детей в возрасте от 6 месяцев до 16 лет и взрослые в возрасте от 26 до 36 лет. Половина заболевших - шесть человек проживают на территории Уфы Уфимского и Иглинского районов.

- Это не является поводом для паники. ситуация под контролем, - подчеркнул Ирек Ялалов. - План ограничительных мероприятий предполагает прежде всего профилактические мероприятия, главное из которых - вакцинация от кори. На проведении общественных мероприятий или детском отдыхе в загородных лагерях введение ограничительных мероприятий не отразится.

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