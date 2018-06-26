В Башкирии зарегистрированы шесть случаев заболевания корью

Сегодня, 26 июня, на оперативном совещании в администрации Уфы были поднят вопрос о заболеваемости корью в регионе.

По словам представителя Роспотребнадзора, ситуация сегодня находится под контролем, хотя и в Башкирии зарегистрированы шесть случаев заболеваний корью: один - в Туймазинском районе, два - в Уфимском районе и три - в Уфе.

- Эти случаи никак не связаны между собой, так что назвать их единым очагом заболевания нельзя, - уточнил представитель Роспотребнадзора.

По мнению эксперта, причиной вспышки заболеваемостью корью является, прежде всего, отказ родителей от вакцинации детей, которые как раз и становятся жертвами опасного вируса.

Заболеваемость корью характерна не только для Башкирии, но и для всей страны, а также для Украины и стран Восточной Европы. В Украине даже зарегистрированы смертельные случаи среди заразившихся корью пациентов.

Глава города Ирек Ялалов при этом попросил обратить особое внимание на мигрантов, приезжающих в Уфу и Башкирию. По данным полиции, в столицу Башкирии за прошлый год прибыло примерно 21 тысяча мигрантов. Среди них наверняка могли быть не привитые от опасных заболеваний людей.