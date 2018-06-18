Роспотребнадзор заявил о распространении кори на территории Европы

Как сообщает издание Rns.online, показатель заболеваемости корью на Украине по итогам прошлого года в 70 раз превысил уровень 2016 года, а с начала текущего года на территории соседней страны было зарегистрировано более 20,5 тысяч случаев заболевания корью.

Роспотребнадзор добавил, что на территории Америки также было зафиксировано распространение кори, в частности, очаги заболевания регистрировались в Аргентине, Бразилии, Мексике, Перу, Канаде и США. Сложнее всего ситуация обстоит в Венесуэле.