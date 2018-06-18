Роспотребнадзор заявил о распространении кори на территории Европы
Роспотребнадзор со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения заявил, что на территории 28 стран Европы было зафиксировано распространение кори.
Как сообщает издание Rns.online, показатель заболеваемости корью на Украине по итогам прошлого года в 70 раз превысил уровень 2016 года, а с начала текущего года на территории соседней страны было зарегистрировано более 20,5 тысяч случаев заболевания корью.
Роспотребнадзор добавил, что на территории Америки также было зафиксировано распространение кори, в частности, очаги заболевания регистрировались в Аргентине, Бразилии, Мексике, Перу, Канаде и США. Сложнее всего ситуация обстоит в Венесуэле.
По словам специалистов, единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация. Тем, кто ранее не делал прививку и не болел этим заболеванием, в Роспотребнадзоре порекомендовали сделать прививку не менее чем за две недели до планируемой поездки.