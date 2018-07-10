В Башкирии мужчина едва не утонул, переплывая озеро на спор

Напомним, ране мы писали о том, что за минувшие выходные на уфимских пляжах спасли шесть утопающих, включая двоих детей. На пляже «Гольфстрим» у 20-летней девушки свело ногу судорогой, когда она заплыла за буйки. Ей на помощь также пришли спасатели. На диком пляже на реке Уфа был спасен 25-летний мужчина, который отплыл слишком далеко от берега, не рассчитав своих сил. В такую же ситуацию попал и 63-летний мужчина. Спасатели вытащили обоих мужчин на землю.