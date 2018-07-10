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В Башкирии мужчина едва не утонул, переплывая озеро на спор

10 июля 2018, 10:04
Инцидент произошел на озере Яктыкуль в Абзелиловском районе.

Дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях 9 июля получило сообщение о происшествие на озере Яктыкуль (Банное) в Абзелиловском районе. Шесть спасателей и три единицы техники тут же выехали на место.

Им удалось спасти мужчину 1987 года рождения. Как выяснилось, он поспорил, что переплывет озеро на спор, но обессилел.

Напомним, ране мы писали о том, что за минувшие выходные на уфимских пляжах спасли шесть утопающих, включая двоих детей. На пляже «Гольфстрим» у 20-летней девушки свело ногу судорогой, когда она заплыла за буйки. Ей на помощь также пришли спасатели. На диком пляже на реке Уфа был спасен 25-летний мужчина, который отплыл слишком далеко от берега, не рассчитав своих сил. В такую же ситуацию попал и 63-летний мужчина. Спасатели вытащили обоих мужчин на землю.

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