В Уфе спасатели оживили утонувшего мужчину

Шесть человек, включая двоих детей, были спасены в минувшие выходные спасателями из воды на водоемах в Уфе. Об этом сообщили в столичном Управлении гражданской защиты.

Спасатели констатируют, что в числе опасных мест отдыха на одном из первых мест значится озеро Теплое в Калининском районе Уфы. Там дежурной группе спасателей удалось вытащить из воды восьмилетнюю девочку и семилетнего мальчика, оставшихся без присмотра взрослых.

На несанкционированном пляже на реке Белой в Кировском районе Уфы спасатели вытащили из воды тело 25-летнего мужчины, который уже не дышал. Однако спасателям удалось его оживить, благодаря реанимационным мероприятиям. «Утопленник» пришел в сознание и был передан бригаде скорой помощи.

На диком пляже на реке Уфа был спасен 25-летний мужчина, который отплыл слишком далеко от берега, не рассчитав своих сил. В такую же ситуацию попал и 63-летний мужчина. Спасатели вытащили обоих мужчин на землю.