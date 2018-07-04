В Уфе на Демском пляже утонул 6-летний мальчик

Накануне в Демском районе на оборудованном пляже озера «Карьерное» произошел несчастный случай. В позднее время на берегу озера отдыхала компания, среди которых находился 6-летний ребенок с родителями.

Мальчик был на воде один и без присмотра взрослых. Когда родители заподозрили пропажу, обратились к спасателям. Они присутпили к поискам и нашли его в воде.

Малышу была незамедлительно оказана первая медицинская помощь, однако в машине скорой помощи он скончался.

Городские службы в очередной раз напоминают гражданам о правилах поведения на пляжах Уфы.