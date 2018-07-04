В Уфе на Демском пляже утонул 6-летний мальчик
Ребенок был без присмотра взрослых.
Накануне в Демском районе на оборудованном пляже озера «Карьерное» произошел несчастный случай. В позднее время на берегу озера отдыхала компания, среди которых находился 6-летний ребенок с родителями.
Мальчик был на воде один и без присмотра взрослых. Когда родители заподозрили пропажу, обратились к спасателям. Они присутпили к поискам и нашли его в воде.
Малышу была незамедлительно оказана первая медицинская помощь, однако в машине скорой помощи он скончался.
Городские службы в очередной раз напоминают гражданам о правилах поведения на пляжах Уфы.
Напомним, что в этом году в Уфе спасатели с начала купального сезона спасли из воды 20 человек, из которых 4 – дети. При этом трое попали в беду на необорудованных пляжах. К сожалению в Уфе в этом году уже утонули двое: 9-летний мальчик погиб на озере Теплом и 23-летний мужчина утонуд в районе Старо-Александровки в реке Белой.